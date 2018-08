Formazione per gli intermediatori immobiliari, accordo tra Fiaip e T2i

È stato siglato da poco un importante protocollo d'intesa tra la Fiaip di Verona e la T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione, società partecipata della Camera di Commercio, a sostegno delle imprese nei percorsi di innovazione e formazione.

Lo scopo dell'accordo - ha detto Leonardo Meoni, presidente Fiaip Verona - è quello di incrementare la qualità e il numero dei corsi di formazione che Fiaip Verona intende proporre ai suoi associati, raccogliendo la sfida di rendere sempre più professionale il nostro settore. Rendere più competitivi gli associati è la nostra priorità.

Questo protocollo, a cascata, porterà degli autentici benefici a tutti i consumatori, in quanto, avvalendosi delle agenzie immobiliari associate a Fiaip, troveranno dei professionisti molto più preparati e competenti in un'attività come quella dell'intermediazione immobiliare sempre più complicata e che richiede maggiori competenze.

