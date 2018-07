"Vacanze veronesi" in Tv: alla scoperta del capoluogo scaligero a bordo di una Vespa

Alla scoperta di città e paesaggi mozzafiato a bordo di una Vespa. È questo l’obiettivo del format televisivo "Bacaro" di Daniele Marcassa, cinque puntate in cui il conduttore esplora il Triveneto in modo alternativo. La troupe, in questi giorni, si trova a Verona per uno speciale sulla città.

Nella mattinata di venerdì 20 luglio, in occasione delle registrazioni a Castel San Pietro, realizzate con il supporto di un drone, era presente anche l’assessore alle Attività economiche Francesca Toffali che, visto il tema del documentario, è giunta sul posto a bordo della sua Vespa rossa.

«L’iniziativa permetterà al pubblico di vedere Verona da un’altra prospettiva e di apprezzare le sue bellezze, - ha commentato l’assessore Toffali - mostrando scorci e luoghi particolari grazie alle immagini girate a bordo di una Vespa e con il drone».