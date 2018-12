Una fontanella in marmo per Parona nata dagli scarti di lavorazione

Dai banchi della Scuola del Marmo di Sant'Ambrogio di Valpolicella ai giardini pubblici di Parona. È stata inaugurata oggi, 17 dicembre, in piazzetta del Porto, una fontanella in marmo realizzata dagli allievi dell’istituto professionale gestito dai salesiani e donata al Comune di Verona.

L'opera fa parte di un progetto didattico avviato in collaborazione con Marmomac, la fiera veronese del settore lapideo. L’obiettivo è far creare agli studenti elementi di arredo urbano per abbellire la città, utilizzando scarti e residui di lavorazione di blocchi o lastre di pietra lasciati dalle aziende espositrici della Fiera di Verona. E quello di Parona è soltanto il primo dei manufatti destinati a tutte le circoscrizioni veronesi.

A presentare la nuova fontanella in marmo, l'assessore alle strade e giardini Marco Padovani insieme al vicepresidente di Veronafiere Claudio Valente. Presenti anche Francesco Zamboni, direttore della scuola professionale San Zeno, Dario Marconi, coordinatore della Scuola del Marmo di Sant'Ambrogio ed Elisa Dalle Pezze, presidente della seconda circoscrizione.