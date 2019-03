«Semi di legalità», Fontana non parteciperà per ragioni di sicurezza

La Fondazione L'Ancora onlus, a causa dei recenti problemi emersi in merito alla sicurezza nella nostra città, comunica che all'incontro «Semi di legalità» non sarà presente l'onorevole Lorenzo Fontana.

La comunicazione è apparsa nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, sulla pagina e sul gruppo Facebook della Fondazione L'Ancora onlus di Verona. E probabilmente, per le stesse ragioni, anche il sindaco di Verona Federico Sboarina non parteciperà.

«Noi, come movimento veronese e come cittadine e cittadini che non gradiscono la presenza a Verona del Congresso Mondiale delle Famiglie e dei suoi relatori, vorremmo incontrare Fontana», questo avevano scritto gli attivisti di Assemblea 17 Dicembre, annunciando la loro presenza all'incontro «Semi di legalità» organizzato per domani all'Educandato Agli Angeli. Un faccia a faccia con il ministro e con il sindaco, dunque, che non aveva niente a che vedere con i contenuti dell'appuntamento, ma che era legato alle tante polemiche legate al Congresso Mondiale delle Famiglie, previsto a Verona dal 29 al 31 marzo.