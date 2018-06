Zampilli d'acqua dalla fontana di piazzale XXV: la riqualificazione è completata

Da oggi, 21 giugno, la nuova fontana di piazzale XXV aprile è in funzione. Si completa così l'importante opera di riqualificazione della piazza davanti alla Stazione di Porta Nuova. Dopo l'ultimazione dei lavori da parte di Grandi Stazioni, e la sistemazione degli allacciamenti ad opera del Comune e Amia, giovedì mattina la fontana è stata attivata. Simile a quella di piazza Cittadella, con 13 getti d'acqua che finiscono a terra, la fontana rimarrá accesa dalla mattina fino alla mezzanotte, tutti i giorni.

È una grande soddisfazione vedere ultimata questa piazza, riqualificata in tutti i suoi aspetti - ha detto l'assessore alle Strade e giardini Marco Padovani -. Un bel biglietto da visita per chi arriva in città . Oltre alla presenza costante dell'ufficio mobile della Polizia municipale, faremo dei controlli mirati, soprattutto in orario serale, per evitare che la fontana venga usata in maniera impropria.

Grazie alla positiva collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la società Grandi Stazioni SPA – afferma il presidente Andrea Miglioranzi - piazza XXV Aprile ha un veste estetica di pregio, adeguata ad una città affascinante e ricca di storia, arte e cultura come Verona. La riqualificazione di questa piazza che ha consentito di migliorare la viabilità dei mezzi privati, ma anche di dare un ordine pratico e funzionale ai mezzi di trasporto pubblico ha ‘portato in dote’ alla città questa bellissima fontana che grazie alla sinergia fra Amia e Comune oggi verrà messa in funzione. Chiaramente Amia ha preso in carico l’impianto ed eseguito le necessarie verifiche per la funzionalità perché per noi curare al meglio il bene pubblico significa utilità e benefici per tutti, turisti compresi. Le aree come questa di piazza XXV Aprile sono un punto d’incontro e di passaggio perciò per queste attività di sistemazione e manutenzione prestiamo particolare attenzione e mettiamo grande impegno. Valorizzare il paesaggio, garantirne la sicurezza e il controllo costante è una soddisfazione per tutti.