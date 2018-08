L'acqua torna a scorrere nella fontana dedicata ai “Caduti del Mare”

Sotto gli occhi del presidente di Amia Andrea Miglioranzi e Marco Padovani, assessore a Strade e Giardini del Comune di Verona, è tornata in funzione la fontana “Caduti del Mare”, situata in piazza Pradaval.

Da qualche mese la struttura presentava importanti criticità legate agli impianti elettrici che ne regolano il funzionamento. Il quadro elettrico, ormai obsoleto e usurato, impediva infatti una corretta e costante erogazione dell’acqua. Amia è quindi intervenuta riammodernando, potenziando e, dove necessario, sostituendo diverse parti dell’impiantistica energetica, con l’obiettivo anche di ottimizzare una corretta gestione dei consumi idrici ed elettrici. L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 10 mila euro.

Un intervento importante e sentito per un duplice motivo – ha commentato Miglioranzi – Da un lato, andremo ad efficentare ed ottimizzare il deflusso dell’acqua, andando così a limitare i consumi idrici, evitando inutili sprechi e dispersioni, soprattutto in questo periodo estivo e di scarse precipitazioni. Dall’altro, restituiamo alla collettività una fontana di estrema bellezza e dall’importante valore simbolico e storico che arricchisce un vero e proprio polmone verde a pochi passi dal cuore della città.

All'ingresso di Verona e a pochi passi da piazza Bra - ha sottolineato Padovani -, i giardini di piazza Pradaval sono luogo di passaggio per i turisti ma anche punto di incontro dei veronesi. La fontana, oltre ad abbellirli, svolge anche una funzione refrigerante, particolarmente gradita in estati così calde. Ringrazio pertanto Amia, per aver risolto in breve tempo i problemi legati all'impiantistica e aver restituito alla città una fontana più efficiente e moderna.