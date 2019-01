“Mai sole al mondo”. Fondazione Just Italia in aiuto delle donne vittime di violenza

I numeri sul fenomeno della violenza alle donne non lasciano dubbi circa la dimensione e gravità del problema; i dati recenti segnalano infatti che 62 milioni di cittadine europee tra i 17 e i 74 anni, cioè una donna su tre, hanno subito qualche forma di violenza. L’azione di sensibilizzazione è incessante; molto si è fatto e moltissimo resta da fare perché l’imperativo è “non voltarsi dall’altra parte” impegnandosi a contrastare, in tutte le forme possibili, un fenomeno che ha implicazioni umane, sociali, culturali, etiche e che, come tale, è di tutti.

A questa ideale “chiamata all’azione” ha risposto con entusiasmo Fondazione Just Italia, Onlus che fa capo all’omonima azienda di Grezzana che distribuisce cosmetici svizzeri a domicilio. La Fondazione ha dato vita, di recente, all’iniziativa “Mai sole al mondo” sostenendo, con ben 355mila euro, il Progetto R.E.A.M.A di Fondazione Pangea per l’attivazione di una Rete nazionale per l’Empowerment e l’Auto-Mutuo-Aiuto ( R.E.A.M.A, appunto).

Al network - che si sta consolidando e ampliando con grande rapidità - hanno aderito donne ex vittime di violenza, team di legali, Centri Antiviolenza, esperti, Associazioni e Istituzioni. Nel progetto R.E.A.M.A., tecnicamente messo a punto dalla Onlus Pangea, si parla di vere e proprie “Antenne amiche”, figure di riferimento cui le donne in difficoltà possono rivolgersi e che sono presenti - a pochi mesi dalla nascita del network - in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. La rete andrà via via ampliandosi, con l’obiettivo di essere presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale.

Di grande rilevanza l’attività del Team legale, una vera e propria Task Force costituita da avvocatesse di varie Regioni d’Italia per confrontarsi su casi specifici di violenza e condividere buone pratiche. Già operativo lo sportello antiviolenza online (sportello@reamanetwork.org,) cui si sono rivolte, in poco più di un mese, decine di donne e quello - specifico - sulla violenza economica, finalizzato ad analizzare la situazione debitoria delle vittime e a cercare le possibili soluzioni (miaeconomia@reamanetwork.org;).

Per Fondazione Just Italia – costituita nel 2008 per sostenere i Progetti delle Organizzazioni Non Profit - la decisione di sostenere – eccezionalmente e in occasione del proprio Decennale - il Progetto Pangea /network R.E.A.M.A favorendone capillarità e sviluppo in ambito nazionale, riconferma una visione etica e sociale dell’impresa che la Fondazione ha sempre condiviso con Just Italia, l’azienda che la ha creata e che testimonia ancora una volta, attraverso “Mai sole al mondo”, la propria vicinanza al mondo femminile.