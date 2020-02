Cariverona, rinnovato il cda e confermato il presidente Mazzucco

Il consiglio generale di Fondazione Cariverona ha nominato il presidente e i membri del consiglio di amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2023.

Il professor Alessandro Mazzucco è stato rieletto all'unanimità presidente. Bruno Piazzola è stato nominato vicepresidente vicario, mentre Dario Semenzato è stato nominato vicepresidente.

Come consiglieri di amministrazione sono stati nominati: Sandro Caffi, Margherita Forestan, Marco Pacetti, Renzo Poloni e Alessandro Saviola.

Mazzucco ha espresso, a proprio nome e dell'intero consiglio generale, un sentito ringraziamento agli amministratori uscenti per il lungo e fruttuoso lavoro svolto che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati di consolidamento economico-patrimoniale. Il presidente ha rivolto altresì espressioni di ringraziamento al consiglio generale, guardando agli importanti impegni che attendono Cariverona e i suoi organi di governo.

Il consiglio generale ha, inoltre, nominato nuovi membri sulla base delle designazioni pervenute dai designanti per i componenti in scadenza di mandato. I nominati, che si insedieranno con l'accettazione della carica e rimarranno in carica per quattro anni da tale data, sono: Maurizio Facincani, Marco Natali, Sergio Visciano, Gaetano Terrin, Alberto Marenghi, Angelo Tanzarella, Claudio Doglioni, Roberto Granzotto, Cesare Lasen, Domenico Girelli, Benedetto Tonato, Anna Galtarossa, Bernardo Dalla Bernardina ed Ermenegildo Francavilla.