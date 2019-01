Fondazione Cariverona, oltre 5 milioni di euro per il bando Valore Territori

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cariverona ha deliberato il sostegno a 15 delle reti progettuali costituitesi in risposta all'innovativo bando Valore Territori costruito insieme ai consulenti del gruppo Clas.

Il risultato in termini di partecipazione è stato straordinario avendo registrato al termine della prima fase 139 richieste di contributo per un totale di 40 milioni di euro, pari a otto volte il budget disponibile. Per la seconda fase, avviata il 15 ottobre, sono stati selezionati 24 progetti, con un richiesto pari a 8,7 milioni di euro (1,7 volte il budget disponibile).

L'esame istruttorio si è concentrato nella valutazione di coerenza e congruenza dei progetti definitivi e il consiglio di amministrazione, nel selezionare i 15 progetti assegnatari di importanti contributi in termini economici, ha tenuto nella dovuta considerazione la qualità progettuale nelle sue molteplici dimensioni ed anche la rappresentatività territoriale, decidendo inoltre di incrementare le disponibilità previste dal bando di ulteriori 300mila euro, portando complessivamente le risorse assegnate a 5,3 milioni di euro.

Abbiamo stimolato ed ascoltato i nostri territori, la partecipazione è stata importante così come la selezione dei 139 progetti pervenuti. Ora il compito dei beneficiari è essere all’altezza delle aspettative sia nostre che delle rispettive comunità - ha commentato il presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco - Siamo molto soddisfatti del risultato in termini di capacità di costruire reti, basti pensare che i 15 progetti sostenuti vedono coinvolti nella fase realizzativa oltre 200 soggetti, tra enti ed istituzioni pubbliche, soggetti del privato sociale, imprese sociali ed aziende. Inoltre, voglio ricordare l'immenso patrimonio di conoscenza e relazione che si è creato tra i partecipanti al bando Valore Territori, una semina che siamo convinti produrrà ricadute positive nel tempo.

Dei 15 progetti selezioni quelli che interessano la provincia di Verona sono: