Fondazione Arena. Proclamato lo sciopero generale per domenica

S fa sempre più tesa la situazione all'interno di Fondazione Arena. Come già annunciato nei giorni addietro e dopo la "sfiducia" ai dirigenti, le sigle sindacali, insieme alle RSU, hanno proclamato lo sciopero generale per domenica 9 dicembre 2018, con astensione dal lavoro per l’intera giornata, "ovvero tutti i turni/prestazioni".

I sindacati inoltre sottolineano, in una nota diffusa, che "per il personale che non lavora il giorno 9, l’astensione dal lavoro è prevista per l’intera giornata di lunedì 10 dicembre. Unicamente per chi non è in servizio né il 9, né il 10, l’astensione dal lavoro è prevista per martedì 11 dicembre. Allo sciopero possono partecipare tutti i lavoratori della Fondazione Arena, a cui sarà garantita la prevista copertura sindacale".