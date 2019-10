Fondazione Arena, meno soldi a causa della bassa valutazione artistica

Le sezioni veronesi dei sindacati Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fials-Cisal hanno recentemente ricevuto dalle loro strutture nazionali la documentazione riguardante il Fus, il Fondo Unico per lo Spettacolo attraverso cui il Ministero finanzia le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane e quindi anche Fondazione Arena. La documentazione si riferisce al 2018 e testimonia una calo vicino ai 300mila euro della quota spettante alla fondazione scaligera. «Analizzato rispetto al contributo relativo al 2017 - scrivono i segretari dei tre sindacati, Paolo Seghi, Ivano Zampolli e Dario Carbone - mentre la sub-quota del 25% spettante per la capacità di reperire risorse ha segnato un +283.527 euro (attestandosi a 6.039.855 euro, la migliore performance di Fondazione Arena degli ultimi cinque anni), le altre due componenti hanno subito una importante contrazione: il 50%, calcolato con punteggio sul numero di alzate di sipario, ha segnato un -369.425 euro e il 25%, attribuito alla qualità degli spettacoli, ha segnato un -213.734€, conseguenza del fatto che il Ministero ha valutato artisticamente la Fondazione Arena all'ultimo posto in Italia con 25 punti di valutazione artistica, superata anche dal Teatro Petruzzelli di Bari che ne ha 33 e ben lungi dal vicino Teatro Comunale di Bologna (45), per non dire dal Teatro La Fenice di Venezia (142)».

In pratica, la Fondazione Arena di Verona ha ricevuto meno soldi dal Fus perché la qualità dei suoi spettacoli è stata valutata come la più bassa tra gli spettacoli delle fondazioni lirico-sinfoniche. Una valutazione, quella del 2018, che è stata anche più bassa rispetto a quella ricevuta dalla fondazione veronese nell'ultimo anno di commissariamento, per non parlare dei punteggi ricevuti negli anni prima del commissariamento. «Abbiamo appreso questi dati con sgomento, ma non con stupore perché da mesi segnaliamo al tavolo sindacale che la programmazione artistica di Fondazione Arena, soprattutto per quella invernale al Filarmonico, era ed è tuttora evidentemente deficitaria sia rispetto al numero di alzate di sipario e al numero di titoli sia riguardo i contenuti prettamente artistici, ovvero alle scelte di titoli, direttori, registi e cast - commentano Seghi, Zampolli e Carbone - Nel 2018 abbiamo assistito, sempre al Filarmonico, ovviamente impotenti, ad annullamenti di interi concerti, a cambiamenti di programma, a cancellazioni di solisti di grande fama e di firme registiche. Ipotizziamo ora che proprio il forte discostamento della programmazione recepita dal Ministero a consuntivo da quella inviata a preventivo, oltretutto nella direzione della cancellazione di attività, costituisca uno dei motivi della attuale penalizzazione del punteggio qualitativo».