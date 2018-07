I geometri veronesi hanno un nuovo presidente: è Fiorenzo Furlani

Fiorenzo Furlani è il nuovo presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona. È stato eletto dal nuovo Consiglio direttivo del Collegio e rimarrà in carica fino al 2022. Furlani succede a Roberto Scali che, dopo 20 anni di servizio, in vari ruoli, a favore del Collegio e dei colleghi, ha deciso di non assumere altri incarichi istituzionali. Oltre al presidente, il nuovo Consiglio direttivo ha eletto segretario Romano Turri e tesoriere Nicola Turri.

Furlani, iscritto al Collegio geometri di Verona dal 1982, per tre mandati consigliere del Collegio, segue da 20 anni la redazione de "Il Geometra Veronese", la rivista di categoria che da quasi 60 anni informa e forma i professionisti geometri scaligeri. Inoltre, da 15 anni Furlani segue la Cooperativa geometri di cui è presidente.

Come prima cosa - ha detto il presidente Furlani - voglio ringraziare in particolare l'amico Roberto Scali e i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona. Il mio mandato sarà in continuità con le attività nel mandato appena concluso. Allo stesso tempo non ci accontenteremo di quanto fatto ma ci impegneremo su tre fondamentali direttrici programmatiche: formazione continua, scuola e università, rinnovamento professionale.

Il presidente uscente Scali analizza: "Durante il mio mandato abbiamo lavorato molto a favore della nostra categoria professionale per superare le difficoltà determinate dalla crisi cominciata nel 2008. La ripresa non è ancora così evidente, ma l'impegno che abbiamo profuso, anche insieme agli altri ordini professionali, è stato importante per il futuro di tutti i geometri professionisti veronesi".

Per quanto riguarda i prossimi impegni, il nuovo presidente Furlani ha in programma un incremento delle attività di formazione continua per professionisti e iscritti. "Ci impegneremo fortemente anche nelle scuole per orientare i ragazzi e raccontare quanto questa professione sia attuale, interessante e ricca di opportunità professionali - ha spiegato Furlani - così come a livello universitario perché vogliamo che i nostri colleghi siano sempre più professionalmente competitivi e preparati verso il mondo del lavoro".

Il terzo punto programmatico del presidente Furlani riguarda l'impegno nel rinnovare la figura professionale del geometra per adeguarla alle necessità e alle richieste dei clienti, per mettere a disposizione dei cittadini competenze sempre nuove e diversificate.

Compongono il nuovo Consiglio direttivo del Collegio Geometri di Verona: Mauro Carradori, Luca Castellani, Gianluca Fasoli, Elia Costantini, Fiorenzo Furlani, Luigi Gonzato, Luca Marchi, Daniele Orlandi, Giorgio Passionelli, Giovanni Pesenato, Vania Rama, Claudio Rossetti, Nicola Turri, Romano Turri e Giorgio Zecchinato.