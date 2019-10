AGS mette in guardia i cittadini dai finti tecnici: «Per ogni dubbio, chiamateci»

Segnaliamo Truffatori che, dichiarandosi di essere letturisti Ags, tentano di accedere agli immobili con la scusa di rilevare la lettura del contatore.

È la stessa Azienda Gardesana Servizi a mettere in guardia i cittadini, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. La società invita dunque a non aprire la porta in caso ci siano dubbi sull'effettività identità della persona che ha suonato il nostro campanello.