Finti sondaggi telefonici ai cittadini di Peschiera in vista delle elezioni

Sono pervenute molteplici segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate – da non ben definiti soggetti che, in alcuni casi, si spacciavano per inviati del Comune – aventi ad oggetto sondaggi relativi alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio 2019. Avvisiamo i cittadini che né il Comune di Peschiera né l’Amministrazione comunale dello stesso hanno mai commissionato alcun tipo di sondaggio e neppure contattato telefonicamente i cittadini.