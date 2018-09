Terminati in anticipo i lavori di sistemazione della rotonda di Esselunga

Si sono conclusi questa mattina, 8 settembre, prima delle 10 e in anticipo rispetto a quanto previsto, i lavori sulla rotatoria di Esselunga, all’incrocio tra viale del Lavoro e viale dell'Industria a Verona. L'intervento, realizzato da Esselunga, si è reso necessario per risagomare la rotonda e mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e la relativa protezione, spesso danneggiati dai mezzi pesanti impegnati nella svolta verso destra. Prima di questi lavori, i camion provenienti da viale del Lavoro avevano difficoltà a svoltare a destra in viale dell'Industria; lo stesso avveniva per i mezzi pesanti che da viale dell’Industria dovevano immettersi, a destra, su viale del Lavoro.

I lavori sono stati portati a termine del corso della notte e ora si garantisce maggior sicurezza ai pedoni e si evitano danni all'arredo urbano. Con la conclusione dei lavori, viale del Lavoro è stato riaperto al traffico.