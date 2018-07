Terminati i lavori di collegamento acquedottistico tra Erbè e Sorgà

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di collegamento acquedottistico tra i comuni di Sorgà ed Erbè. L'intervento, realizzato da Acque Veronesi, andrà a risolvere l'annoso problema legato alla presenza di arsenico presente nel pozzo di approvvigionamento di Bonferraro, che sarà dismesso. Un problema, quello dell’arsenico, presente anche in altre zone della provincia scaligera e dovuto a cause naturali e dalla particolare composizione del suolo.

Nei mesi scorsi è stata realizzata e posata una nuova condotta di acquedotto a Sorgà che consentirà di alimentare la rete idrica cittadina, collegandola con i pozzi di emungimento localizzati ad Erbè. Le nuove tubature sono state appositamente progettate e realizzate di dimensioni alquanto importanti (diametro 250 mm), in considerazione di futuri sviluppi demografici e infrastrutturali del paese.

I lavori, partiti nella seconda metà del 2017, hanno interessato via San Pietro e via Livelli, per uno sviluppo complessivo di oltre 500 metri di nuove condotte. Queste condotte sono state connesse alla dorsale esistente in ghisa di diametro 400 mm che collega Erbè a via Olmo nel Comune di Nogara.