Ponte Morandi di Genova, la ricostruzione potrebbe passare da Verona

Quattro ponti sul Canal Albert, in Belgio, e la progettazione di una nuova struttura sul fiume Ticino, in provincia di Pavia. Sono solo alcune delle opere già realizzate o in fase di realizzazione di Fincantieri Infrastructure, società del gruppo Fincantieri con sede operativa a Verona. Il motto di questa azienda è che niente è troppo grande o troppo complesso. E sul suo sito internet, l'azienda si presenta come "specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in acciaio su progetti di grande dimensione quali ponti, stadi, porti oltre a progetti di tipo industriale, commerciale e istituzionale".

Non ci vuole molto a capire che il nome di Fincantieri Infrastructure è uno di quelli che circola per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, ponte crollato da poco più di una settimana. Il problema è che al momento nessuno glielo ha chiesto. Lo ha dichiarato ad Ansa l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, mentre visitava lo stabilimento di Ansaldo Energia, sfiorato dal crollo del ponte Morandi.