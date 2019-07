Piste ciclabili, firmate le convenzioni per due progetti nel Veronese

L'assessore regionale a lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha firmato oggi, 9 luglio, con gli amministratori di otto enti locali del Veneto le convenzioni per la realizzazione di otto tratti di piste ciclabili. Si va dal terzo stralcio della pista ciclabile di Legnaro, lungo la Romea, alla progettata connessione delle piste ciclabili di pregio ambientale nel Camposampierese, tra Muson dei Sassi e Tergola, dalla valorizzazione della destra fluviale dell'Adige nel comune di Rovigo, al collegamento ciclopedonale a Verona tra le piste dei canali Biffis e Camuzzoni.

I cantieri prenderanno il via tra il 2020 ed il 2021 e complessivamente gli otto progetti valgono 14.425.000 euro. A loro disposizioni sarà messa la cifra di 10.665.000 euro, grazie alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione; la quota rimanente resta in capo agli enti beneficiari.

Con la realizzazione delle nuove otto tratte ciclabili in sede propria, la rete degli itinerari pedalabili del Veneto salirà a circa 1.600 chilometri, contribuendo così a fare del Veneto una delle regioni più amiche delle due ruote d'Italia.

Degli otto progetti, due riguardano al provincia di Verona. Nel comune capoluogo sarà realizzato un percorso ciclopedonale di cinque chilometri e mezzo che collegherà le piste dei canali Biffis e Camuzzoni. Il costo dell'intervento è di due milioni di euro e il finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione coprirà un milione e 800mila euro. L'altro progetto prevede la creazione di una pista ciclabile di 5,35 chilometri tra Castion Veronese, Costermano ed Albarè. Costo dell'intervento: un milione e 600mila euro, coperti per un milione e 250mila euro.