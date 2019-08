La studentessa in giurisprudenza Alessia Gozio è Miss Terme di Colà 2019

Ieri, 5 agosto, all'Antica sagra della Madonna della Neve, si è svolta la finale di Miss Terme di Colà, concorso che premia bellezza e carisma. A vincere l'edizione di quest'anno è stata una giovane studentessa di giurisprudenza, Alessia Gozio, la quale nutre grandi ambizioni per la sua carriera.



(La ex miss Sara Possani passa la coroncina ad Alessia Gozio)

Le diciassette finaliste hanno sfilato in abiti eleganti e in costume per mostrarsi in tutta la loro bellezza. Elena, Samantha, Pamela, Alicia, Marta, Selene, Sara, Michela, Nicole, Morena, Giulia, Alessia, Nicole, Alessia Kirsia e Simona hanno conquistato il pubblico che si è radunato intorno al palco, ma il loro obiettivo era quello di conquistare la giuria, composta da: Virginia Tortella, Maurizio Galli, Alessandra Erculiani, Giorgio Pasetto e Vince Tempera.



(Sara Comincini, Alessia Gozio, Nicole Cogo)

Prima classificata: Alessia Gozio, commessa e studentessa ventenne di Gussago, il cui sogno nel cassetto è quello di diventare il legale di un team di ciclismo professionistico. La 24enne bresciana Sara Comincini ha conquistato il titolo di Miss Acqua della Giovinezza. Terzo posto e titolo di Miss Benessere e Natura per la padovana Nicole Cogo, la quale studia ingegneria gestionale e lavora come modella.

Alessia Gozio ha vinto un contratto di lavoro dal valore di 10mila euro. A Sara Comincini, seconda sul podio, è andato in premio un soggiorno di una settimana all'interno del parco termale. E Nicole Cogo, invece, si è aggiudicata un weekend all'interno del parco termale.