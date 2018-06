Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il progetto filobus. Si punta al 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato ieri il progetto filobus a Verona. Lo ha annunciato la stessa azienda AMT con il suo presidente Francesco Barini. Sotto il profilo economico il Cipe si era già espresso favorevolmente lo scorso 26 aprile, rinviando però al Comitato Tecnico del Ministero l'aspetto progettuale che è stato infine approvato ieri.

A questo punto l'azienda appaltante AMT ha il via libera per procedere con i lavori di realizzazione dell'opera che, si auspica, potrebbe vedere la luce entro il 2022. Secondo quanto previsto dal contratto, infatti, a partire dal primo giorno di lavori dovranno decorrere non oltre 1200 giorni, mentre il costo complessivo dell'opera è stato confermato intorno ai 143 milioni di euro.

Il tracciato generale del progetto filobus a Verona