Filobus, cittadini informati sui cantieri. Bertucco: «Ci sono criticità non risolte»

«Mettiamoci all'#opera». Con questo motto è iniziata la campagna di comunicazione nelle zone di Verona interessate dai cantieri del filobus, opera che in tre anni deve essere realizzata. Attraverso il sito internet del Comune si potrà seguire l'avanzamento dei lavori, attualmente attivi in alcuni quartieri come Borgo Roma, Borgo Venezia e San Michele Extra. La cittadinanza è stata avvisata, ma ogni cittadino può contattare il numero 045-2212345 oppure scrivere a filovia@amt.it per richiedere informazioni aggiuntive.

Nel frattempo, il progetto del filobus ha ottenuto il via libera dalla commissione provinciale che doveva valutarne l'impatto ambientale. Ma per il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, anche questa approvazione non risolve alcuni problemi che il progetto ancora si porta dietro.