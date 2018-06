Filobus, Bertucco: "Scadenze irrealistiche e mancano i parcheggi scambiatori"

Potrebbe essere stata davvero la svolta decisiva l'approvazione di giovedì 28 giugno del progetto filobus da parte del Ministero delle infrastrutture. Amt può quindi procedere con i lavori che, una volta partiti, potranno durare al massimo 1.200 giorni per un costo complessivo di 143 milioni di euro. Entro la fine del 2022 dovrebbe dunque vedere la luce questa nuova opera che rivoluzionerà il trasporto pubblico nella città di Verona. Una rivoluzione che, non a caso, è stata tenuta in considerazione dal nuovo bando per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico nella provincia di Verona. Un bando pubblicato dalla Provincia di Verona, la quale ha già una volta dovuto modificare la basa d'asta proprio per lo slittamento della data ipotetica di entrata in funzione del filobus. Un dettaglio che adesso viene ribadito dal consigliere comunale veronese Michele Bertucco.

Chi glielo dice adesso alla Provincia che occorre riaggiustare ancora una volta il bando per tenere conto delle incongruenze sul crono-programma del filobus? Da gennaio 2022, la data ufficiale di entrata in funzione del nuovo mezzo dovrebbe slittare a fine agosto 2022, sempre ammesso che il cronoprogramma si riveli realistico, ciò che a mio parere non sarà - scrive Bertucco - Comunque, più delle scadenze a preoccupare sono le infrastrutture che ancora mancano: rispondendo ad una mia domanda di attualità in consiglio comunale, l'amministrazione ha confermato che sui parcheggi scambiatori non c'è nessuna novità: l'unica cosa certa è che saranno a carico del Comune, che ancora non ha individuato le aree e non sa dove trovare i soldi per realizzarli. Eppure senza i due scambiatori ad ovest e ad est il filobus non potrà circolare.