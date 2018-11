I film a tre euro al Cinema Teatro Alcione e al Multisala Rivoli di Verona

Proseguono martedì 20 novembre nelle sale cinematografiche di Verona gli appuntamenti con le proiezioni a tre euro della rassegna «La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema», progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie, dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie e dalla Regione del Veneto. Per tutto il mese di novembre gli appassionati di cinema possono recarsi ogni martedì nelle sale cinematografiche Fice aderenti all'iniziativa per godere di opere d'autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, a prezzo ridotto.

Al Cinema Teatro Alcione, alle 15.30, 18 e 20.30, sarà proiettato BlacKkKlansman di Spike Lee.

Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.



(Tutti lo Sanno)

Due invece le proposte del Multisala Rivoli. Le proiezioni inizieranno alle 16 con Tutti lo Sanno di Asghar Farhadi.

In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Si prosegue poi alle 21.30 con Tuo, Simon di Greg Berlanti.

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio e della sua ironia.