In un autogrill veronese, insultato il figlio di Alessandro Di Battista

Queste giudizio sarebbero stato espresso da una donna, in un autogrill veronese, nei confronti di Alessandro Di Battista, noto esponente politico del Movimento 5 Stelle. Un insulto detto sottovoce e rivolto non al politico, ma a suo figlio Andrea, che ha quasi due anni.

L'episodio è stato raccontato sul suo profilo Instagram dalla compagna di Alessandro Di Battista e madre di Andrea, Sahra Lahouasnia.

Stiamo tornando verso casa dopo una settimana di vacanza in Trentino - scrive Sahra Lahouasnia - Siamo partiti molto presto e alle 7.30 eravamo già a Verona Sud dove ci fermiamo a darci il cambio alla guida. Vado a prendere il caffè e l'autogrill era già pieno. Faccio la fila e aspetto il mio caffè. Intorno a me una comitiva che fa colazione. Una coppia di due ragazzi giovani ed eleganti. Lei bionda, ben vestita, occhiali da sole e rossetto inizia a parlare a bassa voce e girandosi verso l'ipotetico fidanzato dice: «Suo figlio è orribile», guardando un bimbo che ride e gioca. Era Andrea. La coppia continua a parlare guardando Alessandro ma io non sento più nulla e non riesco neanche più a muovermi. Chi mi conosce sa che non mi faccio mai problemi a rispondere a tono ma in quel caso non sono riuscita a dire nulla. Niente. Sono uscita fuori e mi sono messa a piangere. Io capisco che due persone abbiano delle opinioni politiche totalmente diverse ma trasformare questa divergenza in un odio cosi forte NO. Cara signora bionda, non so se si riconoscerà ma vorrei dirle che mi ha ferito.