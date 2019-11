Polizia municipale, varato il piano viabilità per gestire il traffico di Fieracavalli

In occasione della 121ª edizione di Fieracavalli, che si tiene da giovedì 7 a domenica 10 novembre, la Polizia municipale ha predisposto un piano della viabilità per gestire il traffico e la sosta durante la manifestazione, che nella giornata di venerdì 8 rischia però di venire compromesso dallo sciopero del personale.

Per prevenire rallentamenti, gli agenti consigliano ai cittadini di evitare, salvo casi di assoluta necessità, il passaggio e l’attraversamento della zona Zai, di stradone Santa Lucia, via Roveggia e via Scuderlando durante i giorni di fiera.

Gli agenti saranno in forze nei quartieri di Borgo Roma e Santa Lucia per evitare la presenza di venditori irregolari di biglietti e regolamentare la sosta nel quartiere con il supporto di carroattrezzi per le rimozioni.

Servizi specifici saranno effettuati anche con personale in borghese, per contrastare le attività illegali dei commercianti itineranti, così come i parcheggiatori abusivi e il gioco delle tre campanelle.

Nelle ore di maggior traffico (tra le 9 e le 11.30 dei giorni feriali oppure dopo le 16), potrebbero essere effettuate deviazioni e modifiche alla viabilità ordinaria.

l percorso principale dalle autostrade ai parcheggi rimane quello su via Flavio Gioia-viale del Commercio.

Chi utilizza la tangenziale sud arriva al park Multipiano da strada dell'Alpo e via Roveggia.

Si informa dell'esistenza di una passerella pedonale aerea che collega i parcheggi dell'ex Mercato Galleria Mercatale a Fieracavalli (porta S. Zeno).

La Polizia municipale consiglia di utilizzare caselli autostradali alternativi a quello di Verona Sud: sia Verona Est (A4) che Verona Nord (A22) per utilizzare i parcheggi dello stadio che sono collegati alla Fiera con una comoda navetta.

SFILATA DI CAVALLI IN CENTRO - Domenica 10 novembre la tradizionale sfilata in centro, dalle ore 10, interesserà le seguenti vie cittadine: via Scopoli (Porta L), viale della Fiera, viale Piave, Porta Nuova, corso Porta Nuova, piazza Bra (giro intorno ai giardini), via Roma, corso Cavour, via Diaz, via Emilei, via Adua, corso Porta Borsari, piazza delle Erbe, via Cairoli, piazza Viviani, via Stella, via Anfiteatro, piazza Bra, corso Porta Nuova, Porta Nuova, viale Piave, viale della Fiera, via Scopoli (Porta L).