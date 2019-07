Fieracavalli, nasce l’Accademia del Gala d’Oro per le promesse dell'arte equestre

Caroselli, volteggi, dressage e lavori in libertà incontrano musica, canto, pittura e danza. L’arte equestre ha una nuova scuola: nasce l’Accademia del Gala d’Oro per formare i futuri talenti degli spettacoli legati al mondo del cavallo. L’iniziativa è frutto dell’esperienza del Gala d’Oro, lo show che dal 1987 va in scena ogni anno sul palcoscenico di Fieracavalli, portando alla Fiera di Verona i migliori artisti internazionali.

Le giovani promesse di questo settore avranno la possibilità di frequentare corsi specifici di preparazione, in un percorso di crescita verso la realizzazione di esibizioni che raggiungano uno standard professionale, a livello tecnico e qualitativo. Centrale, in ogni aspetto di stage e clinic, l’attenzione alla sicurezza e al benessere del cavallo.

La presentazione ufficiale e l’inizio dei lavori dell’Accademia sono in programma nel corso della 121ª edizione di Fieracavalli, dal 7 al 10 novembre 2019. Le lezioni teoriche e pratiche, poi, si svolgeranno in provincia di Treviso, nel maneggio Articolo V Horse Academy di Colle Umberto.

A guidare l’Accademia Dario Milanese, direttore artistico di Cavallo & Company, e Antonio Giarola, storico regista del Gala d’Oro di Fieracavalli. «L’obiettivo principale– spiega Giarola – non è insegnare a stare in sella, ma promuovere la formazione professionale di cavalieri che vogliono operare nell’ambito dello spettacolo equestre interagendo con l’arte in tutte le forme, da musica, mimica, danza, grafica, fino a giocoleria e coreografia».

Gli studenti prepareranno, insieme agli insegnanti, numeri in esclusiva da presentare all’appuntamento annuale con il Gala d’Oro di Fieracavalli, ma lavoreranno anche per sviluppare soluzioni sempre più efficaci sul fronte della sicurezza nell’ambito dell’arte equestre. L’Accademia sarà impegnata, inoltre, nella creazione di un centro di documentazione multimediale per raccontare la storia del ruolo del cavallo nello spettacolo.