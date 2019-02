Agricoltura, cultura ed enogastronomia, a Bussolengo la Fiera di San Valentino

È stata presentata oggi, 5 febbraio, nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 308esima Fiera di San Valentino, in programma a Bussolengo dal 14 al 17 febbraio.

Sono intervenuti il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, l'assessore alle manifestazioni Massimo Girelli e l'assessore alla cultura Valeria Iaquinta.

La Fiera di San Valentino è la più importante manifestazione di Bussolengo e offre un lungo percorso espositivo campionario e numerosi appuntamenti nell'ambito del settore primario, della cultura e dell'enogastronomia. La fiera campionaria, in particolare, ospita l'esposizione di macchine agricole, di prodotti agroalimentari provenienti da diverse regioni e di prodotti artigianali e industriali.

Alla vigilia della Fiera, il 13 febbraio alle 20.30 al palaspettacoli di via San Rocco, si terrà il concerto del corpo bandistico Città di Bussolengo. L'inaugurazione è invece in programma il giorno successivo, alle 10.30 in piazza XXVI aprile.

Tra gli altri eventi in calendario si ricordano, ad esempio, il 14 febbraio alle 21 lo spettacolo di cabaret con i comici Paolo Migone & Henry Zaffa e il 15 le premiazioni del concorso gastronomico dedicato alla trippa e riservato ai ristoratori locali. Inoltre, la settimana successiva alla Fiera di San Valentino, torna in via Paolo Veronese il 23 e il 24 febbraio la terza edizione di Bussolengo Produce e Fiera degli Sposi, una rassegna dedicata alle aziende del territorio e agli operatori che offrono servizi per matrimoni.

Le origini della Fiera di San Valentino risalgono al 1711, quando gli allevatori del paese si rivolsero al santo affinché proteggesse il loro bestiame da un'epidemia che stava decimando gli animali dei territori vicini.

