Svelata a Venezia la la 52a edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala

In una location di prestigio come palazzo Ferro Fini a Venezia, nella giornata del 4 settembre, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha introdotto la presentazione della 52a edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala, che si terrà dal 12 settembre al 7 ottobre, sottolineando come “i produttori della Fiera hanno giustamente puntato sulla qualità dei piatti offerti, il marchio I.G.P. che da quasi vent’anni accompagna questo prodotto è il solo modo per vincere le sfide e i momenti difficili del mercato. Questa è la soluzione ideale per rispondere alla crisi e rilanciare lo sviluppo del nostro territorio. Il Vialone Nano veronese rappresenta un prodotto di eccellenza ormai riconosciuto e apprezzato da tutti. E’ importante che i cittadini comprendano che acquistare questi prodotti di qualità garantita, oltre a rappresentare un volano economico, è garanzia di portare in tavola cibi genuini e sani”.

"Isola della Scala ormai è diventata la capitale italiana del riso - ha detto Stefano Casali (CDV). La 52^ edizione della Fiera del Riso è un evento straordinario con oltre mezzo milione di piatti serviti. Giusto, quindi, presentarla qui a palazzo Ferro Fini, la casa di tutti i veneti, dato che questo evento è sempre più un momento che coinvolge tutti i cittadini del Veneto che sono invitati a degustare, in questi 26 giorni della Fiera, il riso nano vialone veronese I.G.P.".

"Abbiamo alle spalle un lavoro di nove mesi e siamo quindi pronti a confermare e magari superare il record di 500mila piatti serviti, che hanno fatto della nostra Fiera la prima a livello nazionale - ha confermato Alberto Fenzi, Amministratore Unico Ente Fiera Isola della Scala -. Ospiteremo più di cento eventi e avremo una zona dedicata, il teatro del gusto, in cui molti chef presenteranno le proprie ricette. Ospiteremo anche un importante chef che ha cucinato i pasti per gli astronauti. Il tema di questa edizione sarà la sensibilizzazione sulla piaga sociale della violenza contro le donne".

"Siamo orgogliosi di presentare qui a palazzo Ferro Fini il nostro prodotto di eccellenza, una preziosa occasione per trasformare il nostro riso in un volano per l’economia del territorio - ha concluso Stefano Canazza, Sindaco di Isola della Scala -. La Fiera coinvolge tutta la comunità, ci sentiamo una famiglia pronta a offrire ai visitatori ospitalità e accoglienza di prim’ordine. Per 26 giorni Isola della Scala, sicuramente una piccola realtà nel contesto regionale, sarà punto di riferimento per il Veneto e sarà un salotto a cielo aperto".