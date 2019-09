Una nuova fiera in provincia per unire Val d'Alpone e Val Tramigna

Il 7 e l'8 settembre si terrà la prima edizione della Fiera dei Prodotti Agricoli della Val d’Alpone e Val Tramigna, al Palazzo Vescovile di Monteforte d'Alpone.

La rassegna, che unisce così in un solo colpo le due zone, è stata presentata il 30 agosto nella sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, alla presenza di: Manuel Scalzotto, presidente della Provincia; i sindaci dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa, ovvero Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, Soave e Vestenanova; i consiglieri regionali Enrico Corsi e Giovanna Negro; il presidente della Cantina Sociale di Monteforte, Massimino Stizzoli; il direttore del Consorzio del Soave, Aldo Lorenzoni; per Coldiretti Verona, Silvia Marcazzan e Filippo Berti, della ditta Berti, in rappresentanza degli espositori dei prodotti e dei mezzi agricoli che saranno presenti in Fiera.

L'evento prenderà il via alle 16 di sabato con la mostra dei prodotti agricoli locali, che riunirà ben 60 aziende delle due valli. Tra le eccellenze, oltre ai tanti vini, olio, salumi e formaggi. Qui, fino alle 23, sarà possibile degustare e acquistare le specialità presentate.

Alle 17 è in programma il taglio del nastro alla presenza della autorità, mentre alle 18, sempre al Palazzo Vescovile, si terrà il convegno dal titolo “La risorsa acqua in Val d’Alpone, tra paesaggio e patrimonio”, al quale è prevista la partecipazione di un rappresentante del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La domenica, dalle 9 alle 23, all’esposizione dei prodotti locali al Palazzo Vescovile si aggiungerà la mostra di macchine agricole nel piazzale delle scuole elementari di Monteforte, che vedrà partecipare 30 aziende delle due valli.

La Fiera dei Prodotti Agricoli della Val d’Alpone e Val Tramigna sarà itinerante e nel 2020 si terrà a Vestenanova.