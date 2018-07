Una nuova fiction verrà girata nel Veronese: via al casting per le comparse

Tra il 26 luglio e il 4 agosto la produzione Endemol Shine apre i casting per la ricerca di comparse per la fiction “Mentre ero via”, diretta da Michele Soavi.

La serie, divisa in sei episodi, è ambientata tra il centro storico veronese, Malcesine e il Monte Baldo.

I provini si terranno a Verona e provincia dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, secondo il seguente calendario: il 26 e 27 luglio allo Studio Cinema di Emanuela Morozzi e Massimiliano Cardia, in piazza San Tomaso 4, a Ponte Nuovo; il 2 agosto al Comune di Malcesine, al palazzo dei Capitani; il 3 agosto alla Biblioteca Comunale di Affi, in via Stazione 1; il 4 agosto al Comune di Caprino Veronese, al palazzo Carlotti.

Si girerà a settembre dal 3 al 12 a Verona e dal 13 al 22 a Malcesine; la trasmissione sarà poi mandata in onda in prima serata su Rai Uno.

Per informazioni contattare la mail: lucasartori.geco@gmail.com.

MICHELE SOAVI - Il regista, figlio dello scrittore Giorgio Soavi, ha lavorato con Lamberto Bava e Dario Argento. Tra le tematiche delle sue produzioni, oltre all'horror italiano, le tragedie sociali e le storie di mafia, sempre all'interno della fiction di stampo classico.