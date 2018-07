Dopo la posa della fibra ottica, a Verona parte il ripristino del manto stradale

Iniziati, con l’avvio in questi giorni del primo cantiere a Quinzano, i lavori di riasfaltatura per la sistemazione dei tratti stradali cittadini interessati nei mesi scorsi dagli interventi d’installazione della fibra ottica a banda ultralarga.

Il progetto, realizzato a Verona dalla società di servizi Open Fiber, che sta provvedendo alla messa a dimora della fibra ottica, arriva a Quinzano alla fase conclusiva, con il rifacimento del manto stradale all’incrocio tra via Prelle e via Sottoprelle. Il costo dell’intervento, di circa 20 mila euro, è a carico del privato.

Presente martedì mattina sul cantiere stradale l’assessore alle Strade Marco Padovani.

“Con la riasfaltatura dei tratti stradali danneggiati dagli scavi per la fibra ottica – ha sottolineato Padovani –, saranno ultimati in città tutta una serie di cantieri in opera da parte del privato. Quello di Quinzano è il primo cantiere ultimato con il ripristino del manto stradale. La stessa tipologia di lavori sarà effettuata nelle prossime settimane in tutte le aree cittadine interessate”.

Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 luglio invece, Corso Milano sarà interessato da alcuni lavori di manutenzione ordinaria dello spartitraffico e delle rotonde. Pertanto, per garantire la sicurezza dei lavoratori, verrà chiusa in via temporanea una corsia per senso di marcia, quelle interne verso lo spartitraffico e le aiuole.