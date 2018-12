Fiaccolata a Verona per la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Si fatica a contare le associazioni veronesi che hanno risposto all'appello di ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas Italiana, Emergency e Oxfam Italia per celebrare il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Anche Verona, dunque, con oltre 80 città, parteciperà a #dirittiatestaalta, iniziativa promossa per questo pomeriggio, 10 dicembre, alle 18.

Attraverso una fiaccola in piazzetta XIV Novembre saranno ribaditi i contenuti e i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che mai come in questo momento sono necessari per riuscire a costruire forme di convivenza più umane e contrastare le nuove forme di razzismo, criminalizzazione della solidarietà e odio per il diverso.

Questo l'appello condiviso per la giornata di oggi: