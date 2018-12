A Verona anche una fiaccolata di solidarietà per il piccolo Marco

Continua a trovare forme per manifestarsi la solidarietà della città di Verona nei confronti del piccolo Marco (nome di fantasia). La storia del bambino di tre anni, tolto alla famiglia affidataria per essere mandata in un istituto per l'adozione durante queste festività natalizie, ha commosso tanti cittadini che si sono organizzati anche in un gruppo Facebook dal nome «Io sto con il piccolo Marco».

Alcune forme di solidarietà spontanea sono stati i cartelli esposti in alcuni negozi del capoluogo, ma il gruppo ha organizzato anche una fiaccolata per venerdì 28 dicembre. La partenza è programmata alle 20.30 all'inizio di via Roma, di fronte a Castelvecchio.