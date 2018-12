Fiaccolata a Verona per il piccolo Marco, circa duecento i partecipanti

Sono stati circa duecento i partecipanti alla fiaccolata di solidarietà per il bimbo che nel giorno di Santa Lucia è stato allontanato dalla famiglia a cui era stato affidato. Al piccolo di tre anni è stato dato il nome di fantasia Marco e il motto utilizzato durante la fiaccolata, "Io sto con Marco", aveva già cominciato a circolare da prima, attraverso dei cartelli esposti nelle vetrine di alcuni negozi di Verona.

Oltre ai cartelli, ieri 28 dicembre, la solidarietà per il bambino si è fatta luce, la luce delle candele dei partecipanti. Hanno chiesto che Marco ritorni con la famiglia affidataria o venga dato finalmente in adozione ai nonni. Nonni che erano presenti alla manifestazione e che portano ancora ava avanti una battaglia legale per adottare il proprio nipote. Il Comune di Verona e alcuni consiglieri regionali si sono già schierati dalla parte di chi chiede la fine di questo allontanamento. E anche con la manifestazione di ieri, pacifica e apolitica, si è cercato di fare pressione sul Tribunale dei Minori di Venezia.