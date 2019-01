Tre anni senza Giulio, anche a Verona fiaccolata di Amnesty per Regeni

Per continuare a chiedere verità per Giulio Regeni, la sezione veronese di Amnesty Internation organizza una fiaccolata per domani, 25 gennaio, dalle 19 in Piazza dei Signori.

«In questo terzo anniversario di lutto e di domande che la famiglia Regeni continua a fare senza ottenere risposte, è fondamentale non consegnare Giulio Regeni alla memoria e alla commemorazione - scrive Amnesty Verona - Continueremo fino a quando ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che attesti quel "delitto di stato", ne accerti le responsabilità individuali e le collochi lungo una precisa catena di comando».

Quella di Verona, non sarà l'unica piazza in Italia ad accendersi per Giulio Regeni, il giovane italiano rapito in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto il 6 febbraio. «Quella di domani - conclude Amnesty - non è una semplice manifestazione, ma vuole essere un abbraccio fortissimo di sostegno di tutta Italia dedicato a Giulio Regeni e alla sua famiglia».