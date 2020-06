Festival d'estate all'Arena di Verona: è partita la vendita dei biglietti

Sono già in vendita i biglietti del Festival d’estate 2020 "Nel cuore della Musica", che farà risuonare nell’anfiteatro areniano la grande Lirica e Sinfonica per un’estate davvero straordinaria, che renderà l’Arena di Verona il cuore pulsante della musica nel mondo. E grazie alla partnership tra Fondazione Arena e la Cooperativa Albergatori Veronesi, con Vertour sarà possibile acquistare, oltre al biglietto, anche la prenotazione alberghiera.

Il prezzo dei biglietti varia da 34 a 199 euro, mentre per coloro che desiderano sostenere l’Arena c’è la possibilità di diventare donatori con posti riservati nel primo settore (prezzi da 300 e 500 euro). Per diventare donors è sufficiente scrivere a donors@arenadiverona.it.

La biglietteria di via Dietro Anfiteatro 6/b è nuovamente aperta con i seguenti orari (validi fino al 15 luglio): da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 16 e il sabato dalle 9.15 alle 12.45.

Per assistenza sugli acquisti online invece è possibile contattare il numero +39 045 8005151 da lunedì a sabato dalle 9 alle 18 o inviare un'e-mail all'indirizzo ServizioClienti@geticket.it.

La Fondazione Arena di Verona e la Cooperativa Albergatori Veronesi, proprio in occasione del Festival d’estate 2020, annunciano una nuova ed innovativa partnership: per la prima volta, i biglietti (tutti numerati) delle undici serate in programma saranno acquistabili anche sul sito VeronaBooking.com insieme alla prenotazione in uno dei migliori hotel di Verona, con formula “pacchetto” a prezzo speciale.

Affinché la rinascita della musica in Arena e quella del turismo culturale a Verona possano vicendevolmente valorizzarsi, è stato realizzato un canale speciale che verrà attivato a partire dal 29 giugno per agevolare il pubblico nazionale e internazionale: su Veronabooking.com sarà prenotabile la combinazione “biglietto + hotel”, per dare a tutti la possibilità di assicurarsi il posto migliore per trascorrere una serata indimenticabile e godersi Verona e l’Arena con la massima serenità, acquistando comodamente con un’unica navigazione sia i biglietti per lo spettacolo in Arena che la sistemazione alberghiera.

Infine saranno prossimamente in distribuzione in città e nelle principali località del Lago di Garda dei totem da banco con QR code con collegato al sito www.arena.it dove sarà possibile consultare il programma del Festival e ricevere tutte le informazioni utili.

