Migliaia di persone in piazza Bra per la grande festa di Capodanno a Verona

Una notte di festa indimenticabile in piazza Bra a Verona per il "Capodanno nazionale" in compagnia di Rtl 102.5 e dei finalisti di X-Factor. Un evento blindato e a "numero chiuso" con gli accessi alla piazza monitorati da numerosi addetti alla sicurezza, oltre che agenti della polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Una manifestazione che anche quest'anno ha raccolto migliaia di persone in una piazza colma di gente fino allo scoccare della mezzanotte ed anche oltre.

Sul palco si sono esibiti la vincitrice di X Factor 2019 Sofia Tornambene, ma anche Davide Rossi, La Sierra, i Booda, Eugenio Campagna e poi ancora il cantautore FIlo Vals. Una nottata di grande musica, coronata dal fantastico spettacolo pirotecnico che, immancabilmente, ha regalato agli astanti momenti di pura magia, grazie al fascino del laser show coniugato ai fuochi d'artificio fatti partire dall'interno dell'Arena. Infine, per godere appieno delle prime ore all'alba del 2020, piazza Bra si è trasformata in discoteca a cielo aperto con la musica del dj Fabio Romano.

Sul palco anche il sindaco di Verona Federico Sboarina che, via social, ha poi rivolto così i suoi auguri di buon 2020 a tutta Verona, i suoi abitanti e non solo: