Festa del 4 novembre, celebrazioni a Verona, Villafranca e Sommacampagna

Oggi, 4 novembre, anche Verona ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Le celebrazioni si sono svolte in piazza Bra ed hanno partecipato il sindaco Federico Sboarina, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine. «Tutti i giorni le forze armate difendono le nostre città e l'unità nazionale - ha detto il sindaco - così come affrontano innumerevoli sfide a fianco della comunità internazionale, a tutela della libertà e della pace nel mondo. Ma il loro impegno è fondamentale anche a casa nostra, per garantire quella sicurezza che, negli ultimi anni, richiede misure di alto livello e per la quale il ruolo degli uomini e delle donne dell'esercito è fondamentale. Se, infatti, la società è oggetto di continui cambiamenti, ciò che resta immutata è la richiesta dei cittadini di vivere nella sicurezza e nel rispetto di diritti e di regole. E oggi, anche in tempo di pace, le forze armate e la forze dell'ordine rispondono proprio a questa richiesta, presidiando il territorio cittadino a difesa di ogni singolo individuo».

La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera in piazza Bra ed è proseguita tra gli stand della mostra statica interforze, allestita sul lato della piazza di fronte all’Arena. Quindi la deposizione delle corone, gli onori al monumento ai caduti di tutte le guerre e gli interventi delle autorità.



(Autorità alla mostra di piazza Bra)

E un'altra commemorazione a Verona è avvenuta in piazza Vittorio Veneto dove si sono dati appuntamento i gruppi alpini di Avesa, Parona, Valdonega e Verona Centro, insieme ad AssoArma e all'associazione Tiro a Segno Nazionale di Verona. A accompagnaril anche il consigliere comunale Alberto Bozza, la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze, la vicepresidente Patrizia De Nardi e il consigliere di circoscrizione Silvano Pighi.

All'alzabandiera è seguito un breve momento di commemorazione e ricordo dedicato a tutti i caduti di tutte le guerre.



(L'alzabandiera in piazza Vittorio Veneto)



(Castello di Villafranca con il tricolore)

La festa del 4 novembre è stata celebrata anche a Villafranca di Verona con il sindaco Roberto Dall’Oca, il vicesindaco Francesco Arduini e il presidente del consiglio comunale Lucio Cordioli. Non potevano mancare le associazioni italiane d'arma tra le quali quelle di alpini, carabinieri, guardia di finanza e polizia. La manifestazione si è snodata per le vie del centro partendo dalla stazione ferroviaria per poi fermarsi a depositare corone ai monumenti terminando attorno all'obelisco dei caduti in piazza Giovanni XXIII.



(Corteo a Villafranca)

Mentre a Sommacampagna le celebrazioni hanno occupato due giorni, ieri ed oggi, sia in paese che nelle frazioni di Custoza e Caselle.



(4 novembre a Sommacampagna)

