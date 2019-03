Festa in Bra per i 158 anni dall'unità d'Italia con 700 studenti delle scuole medie e superiori

È stata la giornata dei giovani e dell’Unità d’Italia. Ieri mattina, venerdì 15 marzo, prima in Gran Guardia e poi in piazza Bra, 700 studenti delle scuole medie e superiori di Verona hanno festeggiato i 158 anni dell’unità del nostro Paese. E dopo la lezione-spettacolo sul canto degli italiani, noto come inno di Mameli, con Michele D’Andrea, uno dei massimi esperti italiani, i ragazzi si sono riversati tra il Liston e la statua di Vittorio Emanuele II. L’alzabandiera, accompagnato dall’inno cantato dai ragazzi, ha coinvolto anche turisti e passanti.

L’iniziativa rientra nella settimana di celebrazioni promosse dal Comune e dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto. E infatti ieri mattina erano presenti sia il sindaco Federico Sboarina che il generale di Corpo d’Armata del Comfoter di Supporto Giuseppenicola Tota.

Rimarrà aperta fino a domenica 17 marzo, in Gran Guardia, dalle 9 alle 18, la mostra sul tricolore, con circa 200 bandiere, in parte originali e in parte ricostruite filologicamente, dal 1797 ad oggi. A corredo, anche documenti, oggetti e cimeli legati al vessillo nazionale.