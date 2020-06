Festa della Repubblica, cerimonia statica e ristretta in piazza Bra

Domani, 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà in Piazza Bra a Verona una cerimonia in forma statica e ristretta. Alle 10, di fronte al monumento di Vittorio Emanuele, il sindaco Federico Sboarina e il prefetto Donato Cafagna assisteranno all'alzabandiera. Seguiranno i loro interventi e successivamente verrà data lettura del saluto del Presidente della Repubblica.

Nessun assembramento, quindi, e non ci sarà la presenza dei plotoni delle forze dell'ordine, domani. Alle 20.35, però, su Rai 1, tutta Italia sarà collegata con Verona. Dopo il telegiornale della sera, andrà in onda la performance del tenore Vittorio Grigolo, registrata qualche giorno fa. Dall'anfiteatro scaligero risuonerà in tutte le case il Canto degli Italiani. «Tutta Italia potrà festeggiare cantando l'inno nazionale accompagnato dalle immagini dell'Arena, spoglia, in tutta la sua bellezza - ha spiegato il sindaco - Sarà affascinante rivedere il nostro anfiteatro ancora una volta su un palcoscenico nazionale. Milioni di persone saranno collegate con la nostra città, italiani che invitiamo a visitare Verona e il nostro monumento, specialmente ora che è vuoto, senza il palcoscenico e la platea, senza impalcature. Lo possiamo ammirare in tutta la sua bellezza, in attesa della stagione straordinaria che partirà a fine luglio. Uno spettacolo anche per i veronesi che difficilmente l’hanno visto così. Possiamo riprenderci i nostri spazi, uscire e goderci la nostra città e le sue bellezze. È un'occasione da non perdere. Ieri, primo giorno di apertura del nostro anfiteatro, sono stati staccati 71 biglietti. Numeri ben diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati prima del Covid, ma come esordio direi che può andare. Sono certo che con la riapertura delle regioni e poi dei confini nazionali i turisti torneranno, dobbiamo dare il tempo alle persone di riabituarsi agli spostamenti».

Ma domani sarà anche il giorno della protesta organizzata in varie città italiane da Lega e Fratelli d'Italia contro il Governo. La Lega a Verona manifesterà alle 11 al Panoramic Bar&Food A.M.E.N. di viale dei Colli. «Sarà una protesta silenziosa, un flash mob stanziale, con cartelli, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento richieste dalle norme anti-contagio da Covid-19», ha dichiarato il responsabile provinciale della Lega veronese Nicolò Zavarise. Mentre Fratelli d'Italia sarà in piazza Bra dalle 15 alle 16 per una presenza simbolica, in forma statica, con il tricolore.