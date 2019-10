Sul lungolago di Bardolino torna ad essere protagonista il vino Novello

Tradizione, cultura ed enogastronomia si intrecciano con i colori e i sapori dell’autunno a Bardolino sul Lago di Garda. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre in Piazza del Porto, Parco Carrara Bottagisio e Lungolago Cornicello il protagonista assoluto sarà il Bardolino Novello, per un evento che oltre a promuovere il vino giovane, mira ad incentivare il turismo destagionalizzato.

Le cantine produttrici saranno presenti per proporre le degustazioni all’interno della grande botte che è diventata uno dei simboli di Bardolino, accanto a queste il Museo del Vino si trasferirà per tre giorni in Piazza del Porto, piazza che diventerà la cornice di storiche e antiche attrezzature utilizzate per la vendemmia e il trattamento dei vigneti, un’occasione unica per ammirare pezzi di storia contadina e bardolinese a cielo aperto.

La vera novità di questa edizione sarà lo street food festival organizzato da Eatinero, che porterà su lungolago Cornicello il meglio della gastronomia tipica regionale italiana all’interno di truck originali e dal grande impatto visivo: «Per la prima volta portiamo a Bardolino un evento di questo tipo che negli ultimi anni ha riscosso grande successo in altre location – ha spiegato Carlotta Bonuzzi, consigliere con delega alle manifestazioni del Comune di Bardolino –. Si tratta di un’opportunità per arricchire un appuntamento che merita di essere valorizzato, andando a concludere la nostra stagione di eventi dedicati al vino e in attesa degli appuntamenti dedicati al Natale». Non mancheranno gli appuntamenti artistici collegati allo street food festival, con esibizioni di buskers e artisti di strada che animeranno il lungolago e il porto di Bardolino, in diverse situazioni che si alterneranno durante le tre giornate.

Parco Carrara Bottagisio, invece, ospiterà la grande ruota panoramica, diventata un altro simbolo di Bardolino, accanto ad un mercatino di prodotti stagionali.

Non solo vino dunque, ma anche shopping e appuntamenti musicali, in quella che può essere considerata un’anteprima dei grandi appuntamenti natalizi bardolinesi che partiranno il 23 novembre con importanti novità. La Festa del Vino Novello apre alle 11 del mattino ed è organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con Eatinero e il Comune di Bardolino.