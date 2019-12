Le mamme ed i papà di San Michele organizzano la Festa di Natale

Per la prima volta sono le mamme e i papà del Comitato Genitori dell’IC Madonna di Campagna e San Michele ad organizzare la Festa di Natale in 7ª Circoscrizione. Domenica 15 dicembre, a partire dalle 10, in piazza del Popolo a San Michele si respirerà il clima natalizio con stand di artigianato, punti ristoro, musiche popolari e giochi per i più piccoli.

Durante la manifestazione i genitori del Comitato, che dal 2016 riunisce i genitori dei sei istituti scolastici del quartiere, raccoglieranno fondi da destinare alle scuole per l’acquisto di strumenti didattici.

A tal fine e in occasione delle festività natalizie, per la giornata di domenica il Comitato propone a bambini, adulti e nonni un’occasione per festeggiare il Natale tutti insieme, offrendo alla cittadinanza il classico piatto tipico veronese “codeghin con la pearà”, pandoro con cioccolata calda, frittelle e altre prelibatezze preparate dal Comitato del Carnevale.

Saranno inoltre presenti i banchetti delle Hobbiste Cuore Ingegno, e non mancheranno attività di intrattenimento per i più piccoli, che potranno divertirsi con i clown dell’associazione “Il sorriso arriva subito”, volontari che operano all’interno degli ospedali pediatrici di Borgo Trento, Legnago e Villafranca.

Quest’anno la festa di Natale vanterà anche la presenza dei giochi dell’Aga – Associazione Giochi Antichi, con cui i bambini sperimenteranno cosa significa giocare come facevano i nostri nonni.

A partire dalle 10.30, spettacoli in piazza con bande musicali, realtà e associazioni del quartiere. Si inizia con la Banda Arrigo Boito, a cui seguiranno le danze popolari dei ragazzi del Gruppo "San Filippo Neri". Si prosegue nel pomeriggio, alle 14.30 con le coreografie delle Majorette Afrodite e alle 15 con i canti di Natale degli alunni delle scuole, per finire alle 16 con il concerto del gruppo "Melasuono 2 Band".

Dalle 14 alle 18, verrà inoltre allestito un albero di Natale costruito con bottiglie di plastica per sensibilizzare i più piccoli all’utilizzo di materiale di riciclo e al corretto smaltimento dei rifiuti. Verrà evidenziata anche l’importanza di sostituire le bottiglie di plastica con le borracce di alluminio, che per l’occasione verranno donate da Acque Veronesi ai bambini presenti.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì mattina dal presidente della 7ª Circoscrizione Marco Falavigna. Presenti per il Comitato dei Genitori di Madonna di Campagna e San Michele il presidente Stefano Grigoletti, il vicepresidente Paolo Zampini, il tesoriere Roberto Montagna, e le referenti Arianna Danzi per la scuola R. Simoni e Cezarina Banceanu per la scuola L. Dorigo.

«Siamo contenti di tenere vive le tradizioni popolari del quartiere e di offrire a bambini, adulti e nonni l’opportunità di festeggiare il Natale insieme – ha detto Falavigna-. Grazie al Comitato dei Genitori di Madonna di Campagna e San Michele siamo riusciti a portare in piazza tante associazioni e realtà presenti nella nostra Circoscrizione. Domenica sarà un’occasione di festa, socialità e divertimento».