Festa della Liberazione: sarà possibile seguire la cerimonia in streaming

Sabato 25 aprile, ricorre il 75° anniversario della Liberazione.

Come disposto dal governo, le "classiche" cerimonie sono state sospese. Alle ore 10, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, deporrà una corona al monumento ai caduti di tutte le guerre, in piazza Bra, subito dopo il prefetto ripeterà il gesto davanti al monumento al partigiano. Tutti potranno seguire il breve momento celebrativo collegandosi alla webcam comunale, attraverso il portale www.comune.verona.it, dove, nel pomeriggio, saranno pubblicate anche le riprese video delle deposizioni. Un modo per coinvolgere la cittadinanza e consentire a tutti di partecipare, anche se a distanza.

Tra oggi e domani, ulteriori 50 corone verranno collocate dal Comune davanti a targhe e monumenti cittadini che ricordano la Liberazione del 1945, tra cui quella alla memoria di Rita Rosani, innanzi la sinagoga. Come indicato dall’ultima circolare del Ministero dell’Interno, e avvallato oggi dal comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, sabato mattina alla deposizione in piazza Bra sarà presente anche un rappresentante delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni partigiane, mentre ad inizio settimana era stata prevista solo la partecipazione di sindaco e Prefetto. Anche il Comitato unitario per la difesa delle istituzioni democratiche, convocato inizialmente dal Comune il 25 febbraio scorso proprio per organizzare la festa della Liberazione, è stato successivamente sospeso viste le comunicazioni del governo.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.