Borgo Frugose a Verona ospiterà la quattro giorni della Festa del Donatore

Quattro giorni di festa per promuovere la donazione di sangue, dopo l'allarme lanciato proprio da Avis. Da giovedì 12 a domenica 15 settembre, Borgo Frugose ospiterà l'ottava Festa del Donatore. Un evento organizzato dal gruppo Avis della polizia penitenziaria nella parrocchia Beato Carlo Steeb di San Michele Extra. La festa propone quattro serate di eventi completamente gratuiti, concerti e attività dedicate ai bambini.

La manifestazione è stata presentata dall'assessore al sociale Stefano Bertacco, dalla presidente di Avis Verona Paola Silvestri, dal capogruppo Avis Polizia Penitenziaria Enzo De Cieri e da Raffaele Antonelli, presidente del corpo bandistico "Arrigo Boito".

Sarà un'occasione per fare festa - ha detto Bertacco - ma soprattutto per sensibilizzare le persone a donare sangue di cui c'è sempre estremo bisogno. Ringrazio le associazioni che si danno da fare, in maniera instancabile, nel promuovere le donazione e nell'organizzare momenti di incontro per non fare mai passare questo tema in secondo piano. Donare sangue rappresenta uno straordinario gesto di generosità che, ricordo, dà diritto a prendersi un permesso in ambito lavorativo. Un piccolo sacrificio che dà un grande beneficio a tutta collettività.