Oltre 200 bambini alla Festa degli Alberi per una cultura ecosostenibile

Saranno più di 200 i bambini che andranno ad abbellire l’area verde delle Golosine martedì 12 novembre, in occasione della 15ª edizione della “Festa degli Alberi”.

L’iniziativa, organizzata dalla 4ª Circoscrizione con il contributo di Amia, si propone come evento di sensibilizzazione per educare i bambini a una cultura ecosostenibile, nel rispetto e nella cura dell’ambiente.

Divisi in due turni, i bimbi delle scuole saranno i protagonisti della messa a dimora di 16 nuovi alberi nella zona verde di Piazza Brodolini, e potranno poi partecipare a momenti di gioco e animazione.

L’evento vede la collaborazione dell’Assessorato Strade, Giardini ed Arredo Urbano e degli Istituti Comprensivi e le Scuole dell’Infanzia di Santa Lucia, Golosine e Madonna di Dossobuono.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della 4ª Circoscrizione Carlo Badalini insieme all’assessore alle Strade e giardini Marco Padovani. Presente anche il presidente Amia Bruno Tacchella.

«La "Festa degli Alberi" – spiega Badalini – ha una forte valenza educativa per i bambini, affinché maturino la consapevolezza del valore dell’ambiente in cui vivono e imparino a prendersene cura».

«Siamo contenti di proporre nuovamente questa splendida manifestazione – dice Padovani –. Prima di tutto per l’importanza dell’educazione ambientale per i futuri cittadini di domani, ma anche per sottolineare l’impegno su questo fronte da parte dell’Amministrazione, che ogni anno riesce nell’intento della messa a dimora sul territorio veronese di un numero maggiore di piante di quelle che si è costretti a tagliare».

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato il 15 novembre.