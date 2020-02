Grande festa a San Zeno e sfilata del 490° "Bacanal": come cambia la viabilità in città

Aspettando l’arrivo della sfilata quest'oggi, venerdì 21 febbraio, "Il Villaggio del Carnevale" a San Zeno aprirà i battenti alle 12 per festeggiare il 490esimo "Venardi Gnocolar" e attendere l’arrivo della tradizionale sfilata di carri allegorici. Musica, piatti tradizionali e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del "Venardi gnocolar" del Villaggio del Carnevale, in piazza San Zeno. Le cucine e i punti bar saranno aperti a partire dalle 12 e si potranno gustare i piatti tipici della tradizione veronese e gli immancabili gnocchi preparati da ABEO grazie alla collaborazione con il Pastificio Rana e Migross. I proventi saranno destinati ai progetti sostenuti dall’associazione.

La musica sarà affidata a Radio Bruno già dal pomeriggio in attesa dell’arrivo della sfilata allegorica composta da: 72 figuranti a piedi, 3 bande musicali straniere, 5 bande musicali italiane, 8 carri della storia del carnevale veronese maschere provenienti da diverse regioni d’Italia e 20 carri allegorici. Ad attendere l’arrivo in piazza San Zeno ci saranno Jerry Calà, testimonial d’eccezione di questa edizione del Carnevale, e il 490esimo Papà del Gnoco. Dalle 19 la consolle passerà nelle mani di Vj Ans che farà ballare la piazza a ritmo di note e immagini delle hit più apprezzate della stagione. Il divertimento proseguirà fino alle 23, orario di chiusura de "Il Villaggio del Carnevale".

Nel frattempo è prevista per le ore 13.45 da piazza Bra la partenza ufficiale della tradizionale sfilata delle maschere e dei carri allegorici del carnvevale veronese. Per consentire il regolare svolgimento della sfilata in maschera del "Venerdì Gnocolar" sono stati previsti alcuni opportuni provvedimenti viabilistci. L'incolonnamento dei carri è previsto dalle 11.30 alle 13.30 circa in corso Porta Nuova. Di seguito riportiamo le principali modifiche alla viabilità cittadina:

Divieto di transito

Dalle ore 12 di venerdì 21 febbraio e per la durata del passaggio della sfilata e del successivo passaggio dei mezzi AMIA impegnati nella pulizia delle strade in:

corso Porta Nuova , carreggiata lato civici dispari



, carreggiata lato civici dispari vie e piazze di seguito elencate, su ambo i lati della carreggiata, e interessate dal percorso della sfilata: piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, largo Divisione Pasubio, stradone Maffei, stradone San Fermo, lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, via Nizza, piazza Viviani, via Cairoli, piazza Erbe, corso Porta Borsari, via Adua, via San Michele alla Porta, via Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, via Scarsellini, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno.

Divieto di sosta

Con facoltà di rimozione dei veicoli compresi motocicli e ciclomotori, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 21 febbraio in:

corso Porta Nuova , lato civici dispari

, lato civici dispari vie e piazze di seguito elencate, su ambo i lati della carreggiata e interessate dal percorso della sfilata: piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, largo Divisione Pasubio, stradone Maffei, stradone San Fermo, lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, via Nizza, piazza Viviani, via Cairoli, piazza Erbe, corso Porta Borsari, via Adua, via San Michele alla Porta, via Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, via Scaarsellini, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno.