Festa della polizia municipale di Verona. Sboarina: "Garanti della sicurezza"

Festa, questa mattina 5 ottobre, in piazza Bra, per i 152 anni della polizia municipale di Verona. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona alla memoria dei caduti all'interno del comando di via del Pontiere e con una messa officiata nella chiesa di San Domenico. In piazza poi le autorità militari, civili e religiose hanno voluto ringraziare, come ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina, "tutti gli agenti che, ogni giorno, lavorando per la nostra città, garantiscono la sicurezza di cittadini, visitatori e turisti".

Verona merita di essere riconosciuta città metropolitana - ha aggiunto Sboarina - non solo per eventi, manifestazioni e fiere, ma anche per l'impegno e i risultati ottenuti dalle nostre forze dell'ordine, resi possibili da una proficua collaborazione con l'attuale governo. Basti pensare al progetto Scuole Sicure, per il quale siamo già operativi con controlli antidroga; alle richieste avanzate pochi mesi fa e già recepite dal decreto sicurezza, come l'uso del taser e l'allargamento dell'area di applicazione del daspo urbano. Abbiamo già posto all'attenzione del governo anche la possibilità di sforare il patto di stabilità, il che ci permetterebbe di assumere nuovi agenti e garantire quindi una qualità di vita sempre migliore. Se Verona fosse riconosciuta quale città metropolitana potrebbe avere risorse aggiuntive da destinare alla sicurezza.

Il primo cittadino ha ringraziato tutte le forze dell'ordine scaligere e i cittadini veronesi "per la collaborazione e il senso di comunità che ogni giorno dimostrano". Presente anche il ministro della famiglia Lorenzo Fontana che ha dichiarato: "La polizia municipale di Verona è considerata una delle migliori d'Italia, un esempio di impegno nella lotta all'illegalità. Verona, con i suoi grandi eventi e flussi turistici, richiede sforzi aggiuntivi. Solo lavorando insieme possiamo ottenere grandi risultati".

Solo nell'ultimo anno sono stati effettuati oltre 38mila interventi, più di 62mila persone identificate, quasi 183mila veicoli controllati, 1.733 incidenti stradali rilevati, 1.856 persone allontanate - ha spiegato il comandante della polizia municipale Luigi Altamura - Grazie al nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale è stato introdotto il daspo, che ha già dato importanti risultati. Resta alta l’attenzione alle occupazioni abusive, così come allo spaccio di droga e alla prostituzione. Intensa è l'attività dei vigili di quartiere. Grazie ad una collaborazione con la Prefettura stiamo portando avanti una campagna repressiva contro l'uso dei cellulari alla guida e il mancato rispetto dei semafori, attività che solo nel mese di settembre ha portato a 200 sanzioni e oltre mille punti decurtati dalle patenti. Ecco perché ringrazio tutti gli agenti e gli ufficiali per l'intenso lavoro reso alla città.

Durante la cerimonia sono stati premiati quanti nel corso dell’anno si sono contraddistinti per operazioni di servizio o arresti e indagini di polizia. Si tratta del commissario principale Claudio Longega, del vicecommissario Tiziano Zaffaroni, degli agenti scelti Marco Gazzi, Gianluca Orzilli, Giuseppe Cancilleri, Erica Zanini, Domenico Strozzieri e Gianbattista Cavalli. Il sindaco ha conferito un attestato di riconoscimento anche ai nuclei cinofili di Venezia e Brescia per la proficua e consolidata collaborazione con il comando dei vigili di Verona, che ha permesso di arrestare 12 spacciatori e di sequestrare oltre 400 grammi di sostanze stupefacenti solo nell’ultimo anno. Consegnati infine gli attestati di benemerenza al personale che nell'ultimo anno ha lasciato il servizio per raggiunti limiti d'età, i commissari Renzo Compri e Gian Attilio Preto Nicolis, il vicecommissario Ugo Dalla Vecchia, l'assistente scelto Gianpaolo Bonomi, l'avvocato Alberto Rigo e l'amministrativa Adriana Fontanabona. Una targa è andata anche al gruppo Avis della polizia municipale, che quest'anno celebra il 50esimo anniversario dalla sua fondazione.