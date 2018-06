Torta e caccia al tesoro per i 10 anni del Gardaland Sea Life Aquarium

In dieci anni abbiamo contribuito ad avvicinare oltre 3 milioni di visitatori, di cui più di 1 milione di bambini, al mondo marino, sensibilizzandoli sull'importanza della salvaguardia degli ambienti marini, mission di cui siamo molto fieri.

Parole di Aldo Maria Vigevani, ceo di Gardaland, pronunciate in occasione del decimo compleanno di Gardaland Sea Life Aquarium. Durante la festa è stata organizzata una spettacolare caccia al tesoro a cui hanno partecipato quattro squadre, composte ciascuna da cinque bambini tra i 6 e gli 11 anni. Al termine del gioco tutte le squadre si sono ritrovate nell'area esterna per una prova finale che ha decretate il team vincente. La squadra giunta al primo posto ha vinto un faccia a faccia con Leo, Honey e Davy Jones, i leoni marini dell'acquario. Per tutti, poi, la festa è continuata con il taglio di una speciale torta di compleanno.

I festeggiamenti continueranno fino a venerdì prossimo 8 giugno quando, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Massimiliano Rosolino visiterà l'acquario con le figlie Sofia e Vittoria in veste di padre paladino dell’ambiente. Tanti sono i programmi promossi da Sea Life nel mondo, primi fra tutti quelli volti al ripopolamento, alla riproduzione e alla protezione di alcune specie a rischio di estinzione come squali, cavallucci marini, meduse, tartarughe, mammiferi marini e molte altre. Sea Life si impegna in petizioni e raccolta firme contro la caccia alle balene e contro la pratica dello spinnamento degli squali; organizza programmi educativi volti a liberare gli oceani dalla plastica e dà vita a campagne per incentivare una pesca sostenibile, creare aree marine protette e porre fine ad un eccessivo sfruttamento dell'ecosistema marino.

Sea Life si impegna, inoltre, nella pulizia delle spiagge di tutto il mondo e il Sea Life di Gardaland attua a livello locale questo progetto, organizzando eventi di pulizia del litorale del Lago di Garda. Periodicamente vengono organizzate giornate nelle quali bambini e genitori vengono coinvolti in passeggiate ecologiche volte a raccogliere i rifiuti di ogni genere, creando così occasioni importanti di sensibilizzazione dei giovani alla salvaguardia del pianeta.