La storica realtà veronese "Ferricom" celebra i 25 anni di attività

Nella splendida cornice dell’Hotel Due Torri a Verona si è svolto il convegno promosso dall’agenzia di comunicazione Ferricom in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione.

Durante l'incontro, incentrato sul tema della creatività come motore dell'innovazione, è stato preso in considerazione il mutamento che ha caratterizzato il mondo dei media negli ultimi vent'anni alla luce della rivoluzione digital. In questo contesto, appare fondamentale conoscere quali opportunità offre uno scenario in costante evoluzione. Spiega Zeno Ferri, Ceo di Ferricom: «L’anniversario dei 25 anni rappresenta solo una tappa, un giro di boa, ma la navigazione continua. Siamo andati avanti grazie alla tenacia e dopo tutti questi anni siamo ancora determinati. Nessun traguardo ci è precluso, soprattutto se a guidarci sarà la creatività».

Secondo Don Bruno Fasani, Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona e giornalista, presente all’evento: «La storia del mondo è andata avanti grazie alla creatività e per merito di tutti coloro che continuano ad interrogarsi costantemente sul futuro. Ferricom ha dimostrato in questi 25 anni di saper affrontare l’evoluzione della comunicazione con uno sguardo innovativo». Per Zeno Ferri la creatività è: universale, perseverante, appagante e consapevole.