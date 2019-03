Il pizzaiolo dell'anno è veronese. A Las Vegas premiato Federico De Silvestri

Grazie di cuore a tutte le persone che hanno tifato ed hanno dedicato il loro tempo a me. Ringrazio il mio staff che ha lavorato in pizzeria per una settimana senza la mia pressione e soprattutto mia moglie e i mie figli. Dedico anche queste vittorie a mio papà, mia mamma ed ai miei suoceri.

Federico De Silvestri, della Pizzeria Focacceria Quattrocentro di via Valpantena a Marzana, è il pizzaiolo dell'anno e ha voluto condividere questo successo ringraziando via Facebook tutti coloro che gli sono stati vicino.

De Silvestri ha partecipato a Las Vegas al Pizza Expo, evento che dal 4 al 7 marzo ha ospitato l'International Pizza Challenge. In questa competizione vengono messi a confronto i migliori pizzaioli del mondo di cinque diverse categorie. Federico De Silvestri ha vinto nella categoria "pizza non tradizionale" e in finale se l'è vista con i vincitori delle altre quattro sezioni del concorso. E ha avuto la meglio anche su di loro, ricevendo così anche il titolo di pizzaiolo dell'anno.